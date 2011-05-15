Бабич Артём Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабич Артём Алексеевич

Бабич Артём Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.2011

Отец: не указан

Мать: Кудинова Елена Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close