Суботина (Спрыгина) Альбина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина (Спрыгина) Альбина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спрыгин Федор Григорьевич

Мать: Спрыгина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суботина Светлана Станиславна

Отец ребёнка: Суботин Станислав Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суботина Елена Станиславна

Отец ребёнка: Суботин Станислав Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Станислав Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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