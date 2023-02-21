Веретенникова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Веретенникова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Веретенникова Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Веретенников Семен Сергеевич
Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Веретенникова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Веретенникова Домна Сергеевна
Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Веретенников Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно