Веретенникова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Веретенникова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Веретенникова Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Веретенников Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Веретенникова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Веретенникова Домна Сергеевна

Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Веретенников Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Веретенников Сергей Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников Сергей Степанович

Смерть
Неизвестно
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