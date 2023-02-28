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(Козлова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.02.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1857 г.р.

Мать

До 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1894 ст.

Отец: Козлов Пётр Афанасьевич

Мать: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
15.02.1894 ст.
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Дмитрий Меркуриев Козлов Пётр Афанасьевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Анна Петровна. Мать. Православная Козлов Константин Алексеевич. Восприемник. Казак Чесноков... Показать все
Смерть
Неизвестно
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