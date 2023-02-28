(Козлова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения13.02.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1894 ст.
Отец: Козлов Пётр Афанасьевич
Мать: Козлова Анна Петровна
Крещение
15.02.1894 ст.
Священник Дмитрий Меркуриев Козлов Пётр Афанасьевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Анна Петровна. Мать. Православная Козлов Константин Алексеевич. Восприемник. Казак Чесноков... Показать все
Смерть
Неизвестно