Лубнин Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1736
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Лубнин Филипп Иванов
Мать ребёнка: не указана
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Лубнин Андрей Иванов
Мать ребёнка: не указана
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: не указана
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1736