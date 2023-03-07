Лубнин Иван Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубнин Иван Гаврилов

Лубнин Иван Гаврилов

avatar

Место рождения

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1736

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Лубнин Гаврило (Ганка) Пименов

Мать: Лубнина Акилина Никитина

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Лубнин Филипп Иванов

Мать ребёнка: не указана

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Лубнин Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Лубнин Гавриил Иванов

Мать ребёнка: не указана

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1736
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close