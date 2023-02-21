Ефимов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Антон

Ефимов Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.01.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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