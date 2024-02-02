Лушников Максим Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушников Максим Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лушников Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1897

Дочь: Лушникова Лукия Максимовна

Мать ребёнка: Лушникова Агафья Никитична

Рождение ребёнка
24.07.1900

Дочь: Борцова Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Лушникова Матрона Никитична

Шигаево, Сузунский район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лушникова Агафья Никитична

Смерть
Неизвестно
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