Лушников Максим Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лушников Афанасий
Рождение ребёнка
28.06.1897
Дочь: Лушникова Лукия Максимовна
Мать ребёнка: Лушникова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
24.07.1900
Дочь: Борцова Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Лушникова Матрона Никитична
Шигаево, Сузунский район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно