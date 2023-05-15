Матвеев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Матвеева Нина Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Матвеева Нина Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Нина Тихоновна
Смерть
Неизвестно