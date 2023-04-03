Портных Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти19.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1929
Сын: Портных Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Портных Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1932
Сын: Портных Борис Анатольевич
Мать ребёнка: Портных Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Портных Зоя Васильевна
Смерть
19.03.1943