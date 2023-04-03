Портных Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПортных Анатолий Иванович

Портных Анатолий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

19.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1929

Сын: Портных Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Портных Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
18.10.1932

Сын: Портных Борис Анатольевич

Мать ребёнка: Портных Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портных Зоя Васильевна

Смерть
19.03.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close