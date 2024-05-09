Данилова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Данилов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Данилов Михаил

Рождение ребёнка
07.07.1951

Дочь: Соловьёва (Данилова) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Данилов Михаил

Смерть
Неизвестно

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