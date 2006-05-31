Стародумов Анатолий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1949
Дата смерти31.05.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1974
Дочь: Никонова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Стародумова София Ивановна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
31.05.2006
Кладбище: Висимское Квартал: 1-3 Участок: 66-3435-11476 Координаты: 57.88841228933646, 59.89107191569477