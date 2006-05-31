Стародумов Анатолий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумов Анатолий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1949

Дата смерти

31.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1974

Дочь: Никонова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Стародумова София Ивановна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
31.05.2006
Кладбище: Висимское Квартал: 1-3 Участок: 66-3435-11476 Координаты: 57.88841228933646, 59.89107191569477
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