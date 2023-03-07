Тананин Андрей (Ондрюшка) Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Тананин Спиридон (Спирка) Григорьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, бобыль
Место жительства
Неизвестно
Троицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678