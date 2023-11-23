Никифор Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кондратий Семенов
Мать: Наталья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Илья Никифоров
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Никифорова
Мать ребёнка: Анна Максимова
Смерть
1854