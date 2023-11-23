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Никифор Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кондратий Семенов

Мать: Наталья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Максимова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Илья Никифоров

Мать ребёнка: Анна Максимова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Анна Максимова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Никифорова

Мать ребёнка: Анна Максимова

Смерть
1854

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