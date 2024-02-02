Константинов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1912

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1937

Дочь: Писклина Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна

Рождение ребёнка
23.02.1947

Дочь: Мекешина Валентина Михайловнв

Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.10.1949

Дочь: Константинова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна

Рождение ребёнка
10.11.1954

Сын: Константинов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Анна Петровна

Смерть
1982
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