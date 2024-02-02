Константинов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1912
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1937
Дочь: Писклина Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна
Рождение ребёнка
23.02.1947
Дочь: Мекешина Валентина Михайловнв
Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.10.1949
Дочь: Константинова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.11.1954
Сын: Константинов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Константинова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982