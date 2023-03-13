Якоб (Лыткина) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.03.1967
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
01.09.1967
Дочь: Урбан Ирина Никодимовна
Отец ребёнка: Якоб Никодим Линусович
Рождение ребёнка
05.06.1970
Дочь: Кайгородцева Нелли Никодимовна
Отец ребёнка: Якоб Никодим Линусович
Рождение ребёнка
05.03.1975
Дочь: Якоб Наталия Никодимовна
Отец ребёнка: Якоб Никодим Линусович