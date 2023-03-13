Якоб (Лыткина) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якоб (Лыткина) Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.03.1967

Муж: Якоб Никодим Линусович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
01.09.1967

Дочь: Урбан Ирина Никодимовна

Отец ребёнка: Якоб Никодим Линусович

Рождение ребёнка
05.06.1970

Дочь: Кайгородцева Нелли Никодимовна

Отец ребёнка: Якоб Никодим Линусович

Рождение ребёнка
05.03.1975

Дочь: Якоб Наталия Никодимовна

Отец ребёнка: Якоб Никодим Линусович

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