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Трубицын Иван Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

23.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Трубицын Никита Федоров

Мать: Трубицына Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ничипорова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Трубицына Марья Николаева

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Трубицына Марья Николаева

Рождение ребёнка
01.10.1864

Дочь: Хритинея Иванова

Мать ребёнка: Трубицына Марья Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Марья Николаева

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
23.06.1905
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