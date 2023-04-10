Трубицын Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти23.06.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ничипорова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Трубицына Марья Николаева
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Трубицына Марья Николаева
Рождение ребёнка
01.10.1864
Дочь: Хритинея Иванова
Мать ребёнка: Трубицына Марья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
23.06.1905