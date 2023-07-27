Семёнов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Семёнов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
26.11.1961
Дочь: Семёнова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова Полина Савельевна
Рождение ребёнка
09.11.1968
Сын: Семёнов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Семёнова Полина Савельевна
Смерть
1992
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область