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Семёнов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Семёнов Иван Семёнович

Мать: Семёнова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
26.11.1961

Дочь: Семёнова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова Полина Савельевна

Рождение ребёнка
09.11.1968

Сын: Семёнов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Семёнова Полина Савельевна

Смерть
1992
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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