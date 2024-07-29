Клюшникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клюшникова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Клюшников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюшников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Клюшников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюшников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Клюшников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюшников Михаил
Рождение ребёнка
21.07.1923
Сын: Клюшников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Клюшников Михаил
Рождение ребёнка
01.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюшников Михаил
Смерть
Неизвестно