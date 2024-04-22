Мошенцев (Синельников) Василий Лукианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошенцев (Синельников) Василий Лукианов

Место рождения

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мошенцев Лукиан

Мать: не указана

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Поручитель
09.11.1858
Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Деревни Бабановки гос.крестьянин Стефан Никитин Синельников, православный, первым браком, 19 лет. Деревни Бабановки гос.крестьянка девица Анастасия Григорьева Пустовалова, православная, первым браком,... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1860

Сын: Мошенцев Евфимий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошенцева Агафья Космина

Смерть
Неизвестно
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