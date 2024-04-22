Мошенцев (Синельников) Василий Лукианов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мошенцев Лукиан
Поручитель
09.11.1858
Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Деревни Бабановки гос.крестьянин Стефан Никитин Синельников, православный, первым браком, 19 лет. Деревни Бабановки гос.крестьянка девица Анастасия Григорьева Пустовалова, православная, первым браком,... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1860
Сын: Мошенцев Евфимий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мошенцева Агафья Космина
Смерть
Неизвестно