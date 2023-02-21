Шапкина Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Ольга Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1963

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
1981 г.р.
1986 г.р.
1990 г.р.

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1963

Отец: Шапкин Виктор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1980

Дочь: Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.01.1981

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.03.1986

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.07.1990

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

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