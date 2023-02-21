Шапкина Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1963
Отец: Шапкин Виктор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1980
Дочь: Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.01.1981
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.03.1986
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.07.1990
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан