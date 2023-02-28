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Победённый Филимон Иванович

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Место рождения

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Победённый Иван Яковлевич

Мать: не указана

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Сердюк Устинья Филимоновна

Мать ребёнка: Победённая Мария Кузминична

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Терпелец Елена Филимоновна

Мать ребёнка: Победённая Мария Кузминична

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Победённый Яков Филимонович

Мать ребёнка: Победённая Мария Кузминична

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
1904

Жена: Заика Лукия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Победённая Мария Кузминична

Смерть
Неизвестно
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