Победённый Филимон Иванович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Победённый Иван Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Сердюк Устинья Филимоновна
Мать ребёнка: Победённая Мария Кузминична
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Терпелец Елена Филимоновна
Мать ребёнка: Победённая Мария Кузминична
Рождение ребёнка
1902
Сын: Победённый Яков Филимонович
Мать ребёнка: Победённая Мария Кузминична
Бракосочетание
1904
Жена: Заика Лукия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно