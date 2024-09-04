Ситникова Меланья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова Меланья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Порфирий Семенович

Рождение ребёнка
09.11.1881 ст.

Дочь: (Ситникова) Матрона Порфирьевна

Отец ребёнка: Ситников Порфирий Семенович

Рождение ребёнка
01.07.1886 ст.

Дочь: (Ситникова) Марфа Порфирьевна

Отец ребёнка: Ситников Порфирий Семенович

Рождение ребёнка
30.06.1895 ст.

Сын: Ситников Андрей Порфирьевич

Отец ребёнка: Ситников Порфирий Семенович

Смерть
Неизвестно

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