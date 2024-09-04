Ситникова Меланья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1881 ст.
Дочь: (Ситникова) Матрона Порфирьевна
Отец ребёнка: Ситников Порфирий Семенович
Рождение ребёнка
01.07.1886 ст.
Дочь: (Ситникова) Марфа Порфирьевна
Отец ребёнка: Ситников Порфирий Семенович
Рождение ребёнка
30.06.1895 ст.
Сын: Ситников Андрей Порфирьевич
Отец ребёнка: Ситников Порфирий Семенович
Смерть
Неизвестно