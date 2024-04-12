Лодейщиков Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1742 и 1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1742 и 1745 ст.
Отец: Лодейщиков Иван Михайлов
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Мать ребёнка: Лодейщикова Евфимия Кондратьева
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно