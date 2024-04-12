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Лодейщиков Иван Иванов

Место рождения

Старикова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Между 1742 и 1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1718 и 1725 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1739 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1742 и 1745 ст.

Отец: Лодейщиков Иван Михайлов

Мать: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Сын: Лодейщиков Прохор Иванов

Мать ребёнка: Лодейщикова Евфимия Кондратьева

Старикова, Каменский, Свердловская область
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодейщикова Евфимия Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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