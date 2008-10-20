Говоров Василий Акимович
Место рожденияРоссия, Орловская область, деревня Малиновка
Дата рождения1926
Дата смерти20.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Говоров Аким Аверьянович
Мать: Говорова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Говорова (Мельникова) Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
завод АМО ЗИЛ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.2008