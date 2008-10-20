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Говоров Василий Акимович

Место рождения

Россия, Орловская область, деревня Малиновка

Дата рождения

1926

Дата смерти

20.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Говоров Аким Аверьянович

Мать: Говорова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Говорова (Мельникова) Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
завод АМО ЗИЛ
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.10.2008
Москва, город федерального значения Москва

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