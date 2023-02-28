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Лысов Тихон Степанович

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Место рождения

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1720 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1700 г.р.

Мать

Вычислено 1703 г.р.

Дети

Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1762 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720 ст.

Отец: Лысов Степан Никитович

Мать: Видякина Дарья Павловна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Аввакумовна Гликерья Петровна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Лысова Настасья Тихоновна

Мать ребёнка: Аввакумовна Гликерья Петровна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Лысов Тимофей Тихонович

Мать ребёнка: Аввакумовна Гликерья Петровна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Лысова Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Аввакумовна Гликерья Петровна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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