Лысов Тихон Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1720 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720 ст.
Отец: Лысов Степан Никитович
Мать: Видякина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Аввакумовна Гликерья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Лысова Настасья Тихоновна
Мать ребёнка: Аввакумовна Гликерья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Мать ребёнка: Аввакумовна Гликерья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Лысова Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Аввакумовна Гликерья Петровна
Смерть
Неизвестно