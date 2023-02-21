Обложкина (Парковская) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обложкина (Парковская) Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

14.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Пырковский Никифор Феофанович

Мать: Пырковская Матрона Никитовна\Евлампиевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Огнева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Обложкин Николай Семёнович

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.03.1933

Сын: Обложкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Обложкин Николай Семёнович

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.08.1940

Дочь: Тарабаева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Обложкин Николай Семёнович

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1946

Сын: Обложкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Обложкин Николай Семёнович

Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обложкин Николай Семёнович

Смерть
14.04.1960
Листвянка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
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