Обложкина (Парковская) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти14.04.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Огнева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Обложкин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
10.03.1933
Отец ребёнка: Обложкин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
24.08.1940
Дочь: Тарабаева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Обложкин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
01.02.1946
Сын: Обложкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Обложкин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обложкин Николай Семёнович
Смерть
14.04.1960