Цердя Георгий Гаврилович
Место рожденияБессарабская губ., Сорокский уезд, слобода Собар.
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бессарабская губ., Сорокский уезд, слобода Собар.
Бракосочетание
22.05.1904 ст.
Жена: Цердя Апполония
Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно