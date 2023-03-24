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Цердя Георгий Гаврилович

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Место рождения

Бессарабская губ., Сорокский уезд, слобода Собар.

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бессарабская губ., Сорокский уезд, слобода Собар.
Бракосочетание
22.05.1904 ст.

Жена: Цердя Апполония

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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