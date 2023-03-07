Дружинина Светлана Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинина Светлана Ефимовна

Дружинина Светлана Ефимовна

avatar

Место рождения

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Дружинин Ефим Терентьевич

Мать: Дружинина Матрена Петровна

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close