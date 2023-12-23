Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

1990 г.р.

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1962

Отец: Роман

Мать: Ева

Рождение ребёнка
25.11.1990

Сын: Денис

Мать ребёнка: Елена

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