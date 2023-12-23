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Роман
Роман
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.08.1962
Пол
Мужской
Отец
Роман
Мать
Ева
1940 г.р.
Дети
Денис
1990 г.р.
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1962
Отец:
Роман
Мать:
Ева
Рождение ребёнка
25.11.1990
Сын:
Денис
Мать ребёнка:
Елена
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