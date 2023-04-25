Тимофеев Филипп Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1683
Дата смертиПосле 1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727
Сын: Филиппов Логин Филиппович
Мать ребёнка: Нифонтова Анна Нифонтовна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тимофеев Кондрат Филиппович
Мать ребёнка: Нифонтова Анна Нифонтовна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филиппов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Нифонтова Анна Нифонтовна
Смерть
После 1775