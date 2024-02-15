Ефрем Никитин 1713 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ефрем Никитин

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1713 ст.

умер 1781 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Супруги
Марфа Петрова1714 ст. г.р.
Дети
Яков Ефремов1750 ст. г.р.
Татьяна Ефремова1777 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Впервые появляется в РС 1782 по сц Черткову.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Яков Ефремов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Татьяна Ефремова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

По РС 1782 (Чертково) и 1795 (Тогустемир) указана незаконнорожденной

Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Анна Ефремова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

По РС 1782 (Чертково) и 1795 (Тогустемир) указана незаконнорожденной

Смерть
1781 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

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