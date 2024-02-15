Ефрем Никитин
мужской, родился 1713 ст.
умер 1781 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Супруги
Марфа Петрова1714 ст. г.р.
Дети
Яков Ефремов1750 ст. г.р.
Татьяна Ефремова1777 ст. г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1713 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Яков Ефремов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Татьяна Ефремова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Анна Ефремова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Смерть
1781 ст.
Впервые появляется в РС 1782 по сц Черткову.