Куренова Екатерина Васильвна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1929
Дочь: Нестерова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Нестеров Михаил
Рождение ребёнка
25.11.1933
Сын: Матросов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Матросов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
28.07.1941
Сын: Матросов Владимир Ниолаевич
Отец ребёнка: Матросов Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеров Михаил
Смерть
Неизвестно