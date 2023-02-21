Куренова Екатерина Васильвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренова Екатерина Васильвна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куренов Василий Яковлевич

Мать: Куренова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
20.02.1929

Дочь: Нестерова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Нестеров Михаил

Рождение ребёнка
25.11.1933

Сын: Матросов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Матросов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
28.07.1941

Сын: Матросов Владимир Ниолаевич

Отец ребёнка: Матросов Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матросов Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Михаил

Смерть
Неизвестно
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