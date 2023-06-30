Мудунова Гулира Калыковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудунова Гулира Калыковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1993

Сын: Нурлан Уулу Айбек Нурланович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.1995

Сын: Сагынов Баймырза Нурланович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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