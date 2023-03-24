Хаматчина Соня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаматчина Соня

Хаматчина Соня

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Хаматчин Тахир Исламович

Отец ребёнка: Хаматчин Ислам

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файзуллина Шамсинур Исламовна

Отец ребёнка: Хаматчин Ислам

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаматчин Вагиз Исламович

Отец ребёнка: Хаматчин Ислам

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шпильман Галина Исламовна

Отец ребёнка: Хаматчин Ислам

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаматчин Ислам

Место жительства
Неизвестно
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close