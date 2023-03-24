Хаматчина Соня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Хаматчин Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файзуллина Шамсинур Исламовна
Отец ребёнка: Хаматчин Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хаматчин Ислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шпильман Галина Исламовна
Отец ребёнка: Хаматчин Ислам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хаматчин Ислам
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно