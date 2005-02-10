Шорохов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1923
Дата смерти10.02.2005
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1923
Отец: Шорохов Иван Андреевич
Мать: Шорохов Варвара
Рождение ребёнка
23.11.1948
Сын: Шорохов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия Фёдоровна
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шорохова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия Фёдоровна
Смерть
10.02.2005