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Шорохов Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1923

Дата смерти

10.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1923

Отец: Шорохов Иван Андреевич

Мать: Шорохов Варвара

Рождение ребёнка
23.11.1948

Сын: Шорохов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия Фёдоровна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шорохова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия Фёдоровна

Смерть
10.02.2005
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