Простин Матрена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Простин Матрена

Автор
СС
Скоков С.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Простин Яков ЗотовичНеизвестно г.р.
Дети
Кизрякова (Простин) Татьяна Яковлевна1903 г.р.
(Простин) Ефросинья Яковлевна12.02.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Простин Яков Зотович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кизрякова (Простин) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Простин Яков Зотович

Рождение ребёнка
12.02.1906

Дочь: (Простин) Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Простин Яков Зотович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Простин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Простин Яков Зотович

Рождение ребёнка
14.06.1914

Дочь: Исаева (Простин) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Простин Яков Зотович

Рождение ребёнка
29.08.1920

Дочь: (Простин) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Простин Яков Зотович

Смерть
Неизвестно

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