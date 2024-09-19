Простин Матрена
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Простин Яков ЗотовичНеизвестно г.р.
Дети
(Простин) Ефросинья Яковлевна12.02.1906 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Простин Яков Зотович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кизрякова (Простин) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Простин Яков Зотович
Рождение ребёнка
12.02.1906
Дочь: (Простин) Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Простин Яков Зотович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Простин Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Простин Яков Зотович
Рождение ребёнка
14.06.1914
Дочь: Исаева (Простин) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Простин Яков Зотович
Рождение ребёнка
29.08.1920
Дочь: (Простин) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Простин Яков Зотович
Смерть
Неизвестно