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Алферов Зиновий Самойлович

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Место рождения

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Алферов Самуил Евдокимович

Мать: Алферова Анна Семеновна

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.02.1926

Сын: Алферов Василий Зиновьевич

Мать ребёнка: Алферова ?

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Рогозина Таисия Зиновьевна

Мать ребёнка: Алферова ?

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.01.1935

Сын: Алферов Георгий Зиновьевич

Мать ребёнка: Алферова Акулина Васильевна

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Алферова ?

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алферов Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Алферова Акулина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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