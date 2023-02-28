Алферов Зиновий Самойлович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
24.02.1926
Сын: Алферов Василий Зиновьевич
Мать ребёнка: Алферова ?
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Рогозина Таисия Зиновьевна
Мать ребёнка: Алферова ?
Рождение ребёнка
19.01.1935
Сын: Алферов Георгий Зиновьевич
Мать ребёнка: Алферова Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Алферова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алферова Акулина Васильевна
Смерть
Неизвестно