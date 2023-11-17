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Фекла Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.03.1903

Муж: Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Старовойтов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Старовойтова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Старовойтов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Боровская, Ивановская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно
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