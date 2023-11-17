Фекла Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.03.1903
Муж: Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Старовойтов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Старовойтова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Старовойтов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Боровская, Ивановская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно