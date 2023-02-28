Базегский Евгений Петрович
Место рождения
Дата рождения25.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1953
Рождение ребёнка
20.11.1977
Сын: Базегский Олег Евгеньевич
Мать ребёнка: Базегская Людмила Александровна
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
05.05.1984
Сын: Базегский Илья Евгеньевич
Мать ребёнка: Базегская Людмила Александровна
Кировск, город Кировск, Мурманская область