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Базегский Евгений Петрович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

25.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1953

Отец: Базегский Пётр Михайлович

Мать: Базегская Александра Тимофеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
20.11.1977

Сын: Базегский Олег Евгеньевич

Мать ребёнка: Базегская Людмила Александровна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
05.05.1984

Сын: Базегский Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: Базегская Людмила Александровна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
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