Савинкова (Жихрева) Фиона Исаевна (Савична)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1841 ст.
ОКУ ГАЛО 1841г_Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.19об-20 Фиона Савина = Савишна? Отец Савва?
Рождение ребёнка
18.10.1847 ст.
Дочь: (Савинкова) Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Кириллович (Константинович)
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.108об-109 в метрике отец записан как Константинович, но это скорее всего описка вместо Кириллович. Совпадает имя жены, место жительства. Восприемники: Пантелеймон Григорьев... Показать все
Восприемник
27.12.1847 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.109об-110 родилась Екатерина Леншина восприемники: Петр Ефремович Сонин и Фиона Исаевна Савинкова
Рождение ребёнка
22.01.1849 ст.
Дочь: (Савинкова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Кириллович (Константинович)
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.142об-143 отец опять записан как Константинович, а не Кириллович
Рождение ребёнка
23.07.1851 ст.
Отец ребёнка: Савинков Иван Кириллович (Константинович)
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.6об-7 восприемники: Емельянов, Леншина
Восприемник
20.05.1852 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.25об-26 Запись м.п.п/п №11 родился Фёдор родители: Афанасий Миронович Сонин/ Евдокия Петровна восприемники: Уколов и Фиона Исаевна
Рождение ребёнка
07.06.1862 ст.
Дочь: (Савинкова) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Кириллович (Константинович)
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.72об-73
Восприемник
20.07.1862 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.74об-75 родился Борис Андреевич Подкопаев родители: Подкопаев Андрей Иванович/ Мария Селивановна (?) восприемники: Сонин Пётр Ефремович и Савинкова Ивана Константиновича ж... Показать все
Смерть
Неизвестно