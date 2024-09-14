Савинкова (Жихрева) Фиона Исаевна (Савична) Около 1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинкова (Жихрева) Фиона Исаевна (Савична)

Место рождения

Пружинки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пружинки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
19.10.1841 ст.

Муж: Савинков Иван Кириллович (Константинович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО 1841г_Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.19об-20 Фиона Савина = Савишна? Отец Савва?
Рождение ребёнка
18.10.1847 ст.

Дочь: (Савинкова) Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Кириллович (Константинович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.108об-109 в метрике отец записан как Константинович, но это скорее всего описка вместо Кириллович. Совпадает имя жены, место жительства. Восприемники: Пантелеймон Григорьев... Показать все
Восприемник
27.12.1847 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.109об-110 родилась Екатерина Леншина восприемники: Петр Ефремович Сонин и Фиона Исаевна Савинкова
Рождение ребёнка
22.01.1849 ст.

Дочь: (Савинкова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Кириллович (Константинович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.142об-143 отец опять записан как Константинович, а не Кириллович
Рождение ребёнка
23.07.1851 ст.

Сын: Савинков Борис Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Кириллович (Константинович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.6об-7 восприемники: Емельянов, Леншина
Восприемник
20.05.1852 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.25об-26 Запись м.п.п/п №11 родился Фёдор родители: Афанасий Миронович Сонин/ Евдокия Петровна восприемники: Уколов и Фиона Исаевна
Рождение ребёнка
07.06.1862 ст.

Дочь: (Савинкова) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Кириллович (Константинович)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.72об-73
Восприемник
20.07.1862 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.74об-75 родился Борис Андреевич Подкопаев родители: Подкопаев Андрей Иванович/ Мария Селивановна (?) восприемники: Сонин Пётр Ефремович и Савинкова Ивана Константиновича ж... Показать все
Смерть
Неизвестно

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