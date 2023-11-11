Почикай Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1947
Дочь: Почикай Розалия Яновна
Отец ребёнка: Почикай Ян Брониславович
Рождение ребёнка
01.06.1950
Дочь: Почикай Нина Яновна
Отец ребёнка: Почикай Ян Брониславович
Рождение ребёнка
11.05.1952
Дочь: Почикай Любовь Яновна
Отец ребёнка: Почикай Ян Брониславович
Смерть
Неизвестно