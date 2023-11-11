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Почикай Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почикай Ян Брониславович

Рождение ребёнка
06.10.1947

Дочь: Почикай Розалия Яновна

Отец ребёнка: Почикай Ян Брониславович

Рождение ребёнка
01.06.1950

Дочь: Почикай Нина Яновна

Отец ребёнка: Почикай Ян Брониславович

Рождение ребёнка
11.05.1952

Дочь: Почикай Любовь Яновна

Отец ребёнка: Почикай Ян Брониславович

Смерть
Неизвестно

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