Пашковская Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ивлиева Нина Матвеевна
Рождение ребёнка
12.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1977
Сын: Вадим
Отец ребёнка: не указан