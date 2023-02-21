Пашковская Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашковская Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ивлиева Нина Матвеевна

Рождение ребёнка
12.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1977

Сын: Вадим

Отец ребёнка: не указан

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