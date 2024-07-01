Макаров Еремей Иванович 01.05.1785 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Макаров Еремей Иванович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился 01.05.1785 ст., Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия

умер Неизвестно

Отец
Макаров Иван ЕгоровичВычислено 1760 ст. г.р.
Мать
Макарова (Таскина) Анна ПерфильевнаВычислено 1762 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1785 ст.

Отец: Макаров Иван Егорович

Мать: Макарова (Таскина) Анна Перфильевна

Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия

01.05.1785 У казака Ивана Егорова Макарова сын Еремей. Восприемники: Крестьянин Иван Андреев Дружинин, крестьянина Петра Филатова Таскина жена Евдокия Михайлова.

Смерть
Неизвестно

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