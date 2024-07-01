Макаров Еремей Иванович
мужской, родился 01.05.1785 ст., Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
умер Неизвестно
ОтецМакаров Иван ЕгоровичВычислено 1760 ст. г.р.
МатьМакарова (Таскина) Анна ПерфильевнаВычислено 1762 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
01.05.1785 ст.
Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно
01.05.1785 У казака Ивана Егорова Макарова сын Еремей. Восприемники: Крестьянин Иван Андреев Дружинин, крестьянина Петра Филатова Таскина жена Евдокия Михайлова.