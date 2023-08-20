Щербакова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Владислав Александрович
Отец ребёнка: Щербаков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно