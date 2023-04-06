Бочаров Савелий (Савва) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Савелий (Савва) Григорьев

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Место рождения

Щукино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
19.10.1852

Жена: Бочарова Марфа Фадеева

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Бочаров Григорий Савельев

Мать ребёнка: Бочарова Марфа Фадеева

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
22.11.1866

Сын: Бочаров Александр Савельев

Мать ребёнка: Бочарова Марфа Фадеева

Смерть
Неизвестно
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