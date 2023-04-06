Бочаров Савелий (Савва) Григорьев
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1852
Жена: Бочарова Марфа Фадеева
Рождение ребёнка
25.01.1864
Сын: Бочаров Григорий Савельев
Мать ребёнка: Бочарова Марфа Фадеева
Рождение ребёнка
22.11.1866
Сын: Бочаров Александр Савельев
Мать ребёнка: Бочарова Марфа Фадеева
Смерть
Неизвестно