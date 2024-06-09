Василиса Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти27.12.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1827
Отец ребёнка: Лунин Феодосий Григорьев
Гаврилищи
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лунин Павел Федосьев
Отец ребёнка: Лунин Феодосий Григорьев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Лунин Феодосий Григорьев
Гаврилищи
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лунин Фёдор Федосьев
Отец ребёнка: Лунин Феодосий Григорьев
Гаврилищи
Рождение ребёнка
09.02.1837
Сын: Пётр Федосьев
Отец ребёнка: Лунин Феодосий Григорьев
Гаврилищи
Смерть
27.12.1882
Гаврилищи, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область