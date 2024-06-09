Василиса Фёдорова 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василиса Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

27.12.1882

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1827

Сын: Лунин Кельсий Федосьев

Отец ребёнка: Лунин Феодосий Григорьев

Гаврилищи
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лунин Павел Федосьев

Отец ребёнка: Лунин Феодосий Григорьев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Лунин Дмитрий Федосьев

Отец ребёнка: Лунин Феодосий Григорьев

Гаврилищи
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лунин Фёдор Федосьев

Отец ребёнка: Лунин Феодосий Григорьев

Гаврилищи
Рождение ребёнка
09.02.1837

Сын: Пётр Федосьев

Отец ребёнка: Лунин Феодосий Григорьев

Гаврилищи
Смерть
27.12.1882
Гаврилищи, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

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