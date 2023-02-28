Тарасова (Майорова) Ксения (Аксинья) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Майорова) Ксения (Аксинья) Петровна

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Место рождения

Свободный, город Свободный, Амурская область

Дата рождения

18.01.1904

Дата смерти

19.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1904

Отец: Майоров Пётр

Мать: не указана

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тарасов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Тарасов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
19.03.1932

Дочь: Пелагея(Полина) Степановна

Отец ребёнка: Тарасов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Тарасов Серафим Степанович

Отец ребёнка: Тарасов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Станислав Степанович

Отец ребёнка: Тарасов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Степановна

Отец ребёнка: Тарасов Степан Фёдорович

Смерть
19.07.1993
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