Тарасова (Майорова) Ксения (Аксинья) Петровна
Место рождения
Дата рождения18.01.1904
Дата смерти19.07.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1904
Отец: Майоров Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тарасов Андрей Степанович
Отец ребёнка: Тарасов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
19.03.1932
Дочь: Пелагея(Полина) Степановна
Отец ребёнка: Тарасов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Тарасов Серафим Степанович
Отец ребёнка: Тарасов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Станислав Степанович
Отец ребёнка: Тарасов Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Степановна
Отец ребёнка: Тарасов Степан Фёдорович
Смерть
19.07.1993