(Рогозина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1875
Сын: Рогозин Герасим
Отец ребёнка: Рогозин Роман
Рождение ребёнка
19.03.1877
Сын: Рогозин Никифор
Отец ребёнка: Рогозин Роман
Рождение ребёнка
16.02.1882
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Роман
Рождение ребёнка
09.02.1884
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Рогозин Роман
Рождение ребёнка
03.01.1887
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Роман
Рождение ребёнка
22.01.1890
Дочь: Ксенья
Отец ребёнка: Рогозин Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Роман
Место жительства
Неизвестно
Верхний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно