(Рогозина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1875

Сын: Рогозин Герасим

Отец ребёнка: Рогозин Роман

Рождение ребёнка
19.03.1877

Сын: Рогозин Никифор

Отец ребёнка: Рогозин Роман

Рождение ребёнка
16.02.1882

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Роман

Рождение ребёнка
09.02.1884

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Рогозин Роман

Рождение ребёнка
03.01.1887

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Роман

Рождение ребёнка
22.01.1890

Дочь: Ксенья

Отец ребёнка: Рогозин Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Роман

Место жительства
Неизвестно
Верхний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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