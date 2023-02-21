Рыбалко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1991
Сын: Рыбалко Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Рыбалко Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.2005
Дочь: Рыбалко Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Рыбалко Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбалко Ольга Николаевна