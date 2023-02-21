Рыбалко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбалко Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1991

Сын: Рыбалко Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Рыбалко Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.2005

Дочь: Рыбалко Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Рыбалко Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбалко Ольга Николаевна

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