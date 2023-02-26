Иван Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1663
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: Савелий Фролов
Мать: Кристина Агафонова
Рождение ребёнка
1707
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1712
Сын: Тарас Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1715
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Смерть
Неизвестно