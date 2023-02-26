Иван Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1663

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: Савелий Фролов

Мать: Кристина Агафонова

Рождение ребёнка
1707

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Тарас Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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